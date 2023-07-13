"شراقي" يكشف مفاجأة بشأن موعد التخزين الرابع لسد النهضة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: إن صور الأقمار الصناعية أظهرت اليوم الخميس، ارتفاع مستوى بحيرة سد النهضة إلى منسوب يقترب كثيرًا من المنسوب عند انتهاء التخزين العام الماضى وهو 600 متر فوق سطح البحر.

وأوضح "شراقي" في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن التخزين الرابع سوف يبدأ فعلياً صباح الغد ومن المتوقع أن يستمر حتى منتصف سبتمبر باجمالى 41 مليار متر مكعب عند منسوب 625 م، عندئذ سوف تعبر المياه من أعلى الممر الأوسط ومن المفيض الجانبى فى حالة فتح بواباته التى تقع على نفس ارتفاع الممر الأوسط 625 م فوق سطح البحر.

كما أظهرت أيضاً ضخ المياه من خلال فتحتى التصريف بمقدار حوالى 60 مليون م3/يوم وهذا أقصى مايمكن عمله من الجانب الاثيوبى فى الظروف الحالية، كما تظهر أيضاً تشغيل أحد التوربينات، ولكن كميات المياه الخارجة منها غير مؤثرة لعدم انتظام تشغيلها.