مؤشرات مطمئنة.. آخر المستجدات بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

كتبت- منة الله عبدالرحمن:

تستكمل كنترولات التصحيح الإلكتروني واليدوي لتقدير درجات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، أعمالها على قدم وساق.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، خلال حديثه إلى "مصراوي"، إن الكنترولات حاليًّا تقوم بتصحيح امتحانات الجيولوجيا وعلوم البيئة وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل.

وأكد المصدر أن مؤشرات النجاح في المواد التي انتهت من تصحيحها مطمئنة، وأفضل من الأعوام الماضية.

ويختتم طلاب الثانوية العامة بشعبتَيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، غدًا الخميس، الامتحانات، بأداء طلاب الشعبة العلمية علوم، امتحان مادة الأحياء، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لشعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء- الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات، غدًا.

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