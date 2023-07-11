وزيرة التخطيط: استبعاد تنفيذ أي مشروعات جديدة إلا للضرورة القصوى
كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم استبعاد تنفيذ أي مشروعات جديدة في خطة الدولة خلال السنة الحالية إلا في حدود الضرورة القصوى، وفقا لخطة ترشيد الإنفاق الحكومي.
وأضافت السعيد خلال كلمتها بمؤتمر رئيس مجلس الوزراء اليوم: نعمل حاليا على تنفيذ المشروعات التي وصلت إلى 70% من التنفيذ وهذه المشروعات هي التي يتم العمل عليها خلال العام الحالي.
وأشارت إلى أن حجم المشروعات التي تم استبعادها تصل قيمتها الاستثمارية لـ 247 مليار جنيه، في قطاع الإسكان والمرافق والاتصالات والنقل والطرق.
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