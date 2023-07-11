٣٢٠٠ ساعة عمل للجان النوعية.. ننشر حصاد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث

كتب- نشأت علي:

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الثاني، والتي تضمنت عقد ٥٦ جلسة عامة بمعدل ٢٠٥ ساعات عمل.



وتضمنت مناقشة ١٨٨ مشروع قانون مقدم من الحكومة ومن نواب المجلس بواقع ١٦٨٤ مادة، وساهمت في احداث نقلة نوعية في جميع المجالات، منها قانون قادرون باختلاف والتحالف الوطني للعمل الاهلي و تعديلات قانون الاستثمار وقانون حيازة الحيوانات الخطرة وقانون الزراعة.

كما ناقش المجلس ١٣٠٧ طلب إحاطة ١٩ بيان عاجل، و٤٨٠ اقتراح برغبة احالها المجلس الحكومة وشهد اداء اللجان النوعية نشاط مكثف ومارست مهامها بشكل موسع لدراسة مشروعات القوانين بدقة بالغة وأصدرت ١٢٥٠ تقريرا ناقش المجلس ٩٠٠ تقريرا منها.

كما ناقشت اللجان النوعية ٢٥٤٤ طلب إحاطة وعقدت 2410 اجتماع بمعدل ٣٢٠٠ ساعة عمل وقامت بـ ١٦ زيارة ميدانية للوقوف علي حقيقة المشروعات على أرض الواقع. ​