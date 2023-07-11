كيف يلتحق الطلاب بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق؟



كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق، بالقوصية في أسيوط، فتح باب التقديم للعام الدراسي ٢٠٢٣ للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس وما يعادلهما، وذلك اعتبارًا من أول يوليو الجاري.

واشترطت إدارة الكلية ألا يزيد سن المتقدم للالتحاق عن ٣٠ سنة، مع تقديمه خطاب تزكية من الأب مطران أو أسقف الإيبارشية التابع لها، وكذلك تقديم ما يفيد موقفه من التجنيد.

ويستمر قبول طلبات الالتحاق بإكليريكية "المحرق" حتى نهاية شهر أغسطس.

وتمثلت الأوراق المطلوبة في:

- أصل التزكية

- أصل شهادة الميلاد

- أصل المؤهل الجامعي

- صورة البطاقة الشخصية

- 4 صور شخصية

- صحيفة أحوال جنائية حديثة

- الاطلاع على شهادة التجنيد وصورة منها

- فحص طبي يشمل "رسم قلب، صورة الدم الكاملة CBC، وظائف الكبد، وظائف كلى، أشعة على الصدر، تحليل فيروسات BC، فحص رمد".