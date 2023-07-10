بالتزامن مع عيد الرسل.. استئناف اجتماع الأربعاء الأسبوعي للبابا تواضروس
كتب- إسلام لطفي:
يستأنف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الأربعاء المقبل ١٢ يوليو 2023، بالتزامن مع عيد الرسل، اجتماع الأربعاء الأسبوعي له.
ويلقي البابا تواضروس عظة اجتماع الأربعاء الساعة ٦ مساءً من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.
كان البابا تواضروس قد أعلن يوم الأربعاء الموافق ٥ أبريل الماضي، توقف الأربعاء طوال فترة الخمسين المقدسة على أن يعود للانعقاد مطلع صوم الرسل، قبل أن يتأجل انطلاقه، إثر تعرض قداسته لالتهاب في العصب السابع، ما أدى لاستمرار توقف الاجتماع لحين تعافي البابا.
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