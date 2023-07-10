الأوبرا تعيد إطلاق فعاليات المهرجان الصيفي في القاهرة والإسكندرية

الأرصاد عن حرارة الصيف: "لا يوجد شيء يأتي من الغرب يبسط القلب"

كتب- محمد شاكر:

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، إطلاق فعاليات المهرجان الصيفى خلال شهر يوليو، بتوجيهات من الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وبحسب بيان، يشهد المهرجان إقامة 20 حفلا تقام على 7 مسارح بالقاهرة والاسكندرية (المكشوف - الكبير - الجمهورية - معهد الموسيقى العربية - سيد درويش - أوبرا دمنهور والمسرح الرومانى بمدينة الثغر).

وقال رئيس الأوبرا، إن الفعاليات تتضمن عروضا لمجموعة من النجوم والفرق الشهيرة والواعدة مشيراً إلى أن المسرح المكشوف يستضيف أمسيات لكل من فريق ستوديو العاصمة التابع لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، فرقة منيب التراثية بقيادة فتحى أحمد منيب، المطربة مى كمال والمطرب أحمد على الحجار وفرقتهما، فرقة أنامل شرقية بقيادة عازفة الهارب الدكتورة منال محى الدين، المطربة نوران أبو طالب وفرقتها وعازف البيانو والمؤلف الموسيقى هشام خرما وفرقته.

وتابع: يقام المهرجان على المسرح الكبير احتفالية دار الاوبرا بالسنة الهجرية الجديدة وتحييه فرقة الإنشاد الديني، حفل لطلاب مركز تنمية المواهب، والاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

وأوضح أن مسرح الجمهورية يشهد حفلا لكورال واوركسترا بوليفيا بالإضافة إلى ليلتين لعرض لحظة لفرقة الرقص المسرحي الحديث وليلتين لعرض النداهة لفرقة فرسان الشرق.

وأضاف: يقدم مركز تنمية المواهب حفلا على مسرح معهد الموسيقى العربية، لافتا إلى أن مسرح سيد درويش يحتضن حفلين لكل من فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية وأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محيى الدين، هذا إلى جانب أربعة حفلات بالمسرح الرومانى بالإسكندرية لكل من نجوم الأوبرا للموسيقي العربية، فرقة كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو علي شرف، النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم، والمغنية نسمة محجوب وفرقتها وحفل بمسرح اوبرا دمنهور بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.

وأكد رئيس الأوبرا أنه يجرى حاليا الاستعدادات لعقد فعاليات الدورة31 مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى يعد الأعرق بين مهرجانات الأوبرا وأحد أهم النوافذ الفنية لجمهور القاهرة، لافتا إلى أن هذه الدورة تقام على مدار 15 يوما في الفترة من 17 حتى 31 أغسطس وتضم أكثر من 30 حفلا لمجموعة من نجوم الموسيقى والغناء والفرق الفنية الجادة.