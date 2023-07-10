الكهرباء: تلقينا 3.5 مليون طلب لتركيب عدادات كودية

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر: إن المنصة الإلكترونية الموحدة التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، تلقت ما يقرب من 3 ملايين و350 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع، وفقا لآخر احصائية خلال الشهر الجارى.

وأضاف أن السبب فى زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية هو تكثيف وزيادة حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي و المرور شهريًا على مستخدمي نظام الممارسة لضمان اﻻنتظام في السداد.

وأكد المصدر، لمصراوى، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، ممثلة في شركات توزيع الكهرباء انتهت من تنفيذ 2 مليون و320 ألف عداد كودي للمباني العشوائية والمخالفة، لافتًا إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون 225 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن