خصم 20% والتخصيص بالقرعة.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق تعاونيات الإسكان في 4 مدن



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برئاسة اللواء مهندس رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بدء حجز وتقديم الطلبات لمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة حتى يوم 13 يوليو الحالي.

وأوضحت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه كان مقرر طرح كراسات الشروط للبيع، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر، في الفترة من 12 إلى 26 يونيو الماضي، إلا أنه تم مدها 10 أيام إضافية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، نظرًا للإقبال الكثيف على شراء تلك الكراسات.

وأضافت الهيئة أنه تم تطبيق خصم 20% للعملاء الذين سددوا قيمة الوحدة كاملة ( نظام الكاش) مع اختيار وحدته السكنية دون الدخول في القرعة.

وقال اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن الهيئة طرحت 361 وحدة سكنية استثمارية في مواقع متميزة بمشروعات الهيئة في مدن لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان.

وأكد البارودي، أنه يمكن الحصول على كراسة شروط الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية والشروط كافة نظير سداد مبلغ قدره 300 جنيهاً

أسعار الشقق جاءت على النحو التالي:

في مدينة القاهرة الجديدة سجلت الشقة الـ 109 متر مليون و383 ألف جنيه، والشقة الـ 152 متر مليون و983 ألف جنيه.

وفي مدينة 6 أكتوبر سجلت الشقة الـ155 متر مليون و859 ألف جنيه.

وفي مدينة بدر سجلت الشقة الـ125 متر مليون و606 ألف جنيه، والشقة الـ 140 متر سجلت مليون و 414 ألف جنيه.

وفي مدينة العاشر من رمضان تتراوح الشقق من 680 ألف جنيه، وحتى مليون جنيه.

وأكدت الهيئة أن مساحات الوحدات السكنية المطروحة تبدأ من 95 متر وحتى 155 متر شاملة الجراج، كما يوجد تسهيلات في السداد تصل إلى 7 سنوات، باستثناء لؤلؤة العاشر من رمضان بتسهيلات في السداد تصل لـ 10 سنوات.