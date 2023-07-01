إحباط محاولة تهريب هواتف بمعاونة عاملين بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكباً مصرياً يهرب عددًا من التليفونات المحمولة بمعاونة اثنين من الفنيين العاملين باحدي الشركات بالمطار، فور وصوله من الكويت، وتم ضبطهم بمعرفة الجمارك واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة الجزيرة القادمة من الكويت، استوقف إسلام ماهر مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وكلف ياسر إبراهيم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ سامي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن وجود عدد من علب التليفونات المحمولة فارغة.

وبتفتيش الراكب ذاتيا تم ضبط ١١ محمولًا و٢٢ وصلة تليفون مخبأين داخل جيوب الجاكيت الذي يرتديه وعلى جسده، ولاحظ صبحي ربيع مدير الجمرك محاولة خروج اثنين من العاملين بسرعة وسط الركاب وتم تكليف كل من مصطفي فريد وخالد حسام مأمورا الجمرك بتفتيشهما تحت اشراف عمرو العميري مدير الحركة، وجد معهما 5 تليفونات آخري اقرأ أنهما حاولا الخروج بهم وتسليمهم لنفس الراكب خارج الدائرة الجمركية.

أمر صبحي ربيع جابر مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٩ وذلك بعد العرض على كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي ، والذي احال الراكب والموظفين للنيابة.