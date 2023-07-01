الليلة.. "قومي الطفل" يقيم قافلة "عيالنا" بنقابة المهن التمثيلية

كتب- محمد شاكر:

يقيم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، فعاليات القوافل الثقافية التي ينظمها المركز القومي لثقافة الطفل تحت شعار "عيالنا"، مساء ليلة اليوم السبت 1 يوليو، بمقر نقابة المهن التمثيلية بالجيزة، وذلك تحت إشراف منال منيب مدير إدارة القوافل الثقافية، بالتنسيق مع الفنان محمد عابدين.

وتتضمن فعاليات القافلة مجموعة متنوعة من العروض الاستعراضية والترفيهية منها عرض الأراجوز للفنان أحمد جابر وبمشاركة الفنان محمد عادل عبد الغني.

كما سيتم عمل مجموعة من المسابقات الثقافية للأطفال مع منال منيب، ويتم توزيع نسخ من إصدارات المركز للفائزين من الأطفال.

ويقدم الفنان خالد الخريبي وفرقته "كروكي" عرض عرائس الماريونت على أنغام مجموعة من الأغنيات التراثية والحديثة، وتختتم الليلة بعرض الكلاون.