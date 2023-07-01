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غلق وتشميع محل الجزار المتسبب في تعليق اللحمة على عمود المونوريل -صور

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، سبب غلق محل الجزار صاحب واقعة تعليق اللحمة على عمود المونوريل في نطاق حي شرق مدينة نصر.

وقال محافظ القاهرة، في بيان، اليوم السبت، إن الأجهزة التنفيذية بحي شرق مدينة نصر قامت بغلق وتشميع محل جزارة أبو علي بشارع عبد القاهر الجرجاني مع شارع ذاكر حسين بالحي السابع لمخالفته القانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 53 لسنة 1966 "قانون محال الجزارة" وكذلك مخالفة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون النظافة رقم 38 لسنة 1976 والذبح خارج السلخانة والمجازر العمومية.

كما ارتكب الجزار أيضا مخالفة الذبح بالطريق العام والتعدي على الممتلكات العامة بإتلافه لجزء من عمود المونوريل بشارع ذاكر حسين وتركيب جنش لذبح الأضاحي حيث تم تحرير محضري إشغال ومحضر بيئة ومحضر طرق ومحضر غلق وإحالته للنيابة العامة.