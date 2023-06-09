"نقل الكهرباء" تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة.. تعرف عليها
كتب- محمد صلاح:
أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المختلفة بين فنين ومهندسين.
وتم الإعلان عن شروط التقدم للمسابقة وفقا للسن والمؤهلات المطلوبة.
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