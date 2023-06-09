"نقل الكهرباء" تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة.. تعرف عليها

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المختلفة بين فنين ومهندسين.

وتم الإعلان عن شروط التقدم للمسابقة وفقا للسن والمؤهلات المطلوبة.