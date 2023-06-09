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"نقل الكهرباء" تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة.. تعرف عليها

09:50 م الجمعة 09 يونيو 2023
"نقل الكهرباء" تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة.. تعرف عليها

المهندسة صباح مشالي

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كتب- محمد صلاح:
أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المختلفة بين فنين ومهندسين.

وتم الإعلان عن شروط التقدم للمسابقة وفقا للسن والمؤهلات المطلوبة.

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سوق مصراوى

صباح مشالي المصرية لنقل الكهرباء فرص عمل بالكهرباء

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