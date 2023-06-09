الإسكان: وحدة تكافؤ الفرص تنظم ندوة للتوعية الطبية للعاملات

كتب- محمد عبدالناصر:

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الخميس، ندوة للتوعية الطبية للعاملات بمختلف جهات الوزارة، تحت عنوان "أضرار السمنة.. وأسس التغذية السليمة"، بقاعة المؤتمرات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حاضر فيها الدكتور معتز عبدالعزيز، استشارى التغذية العلاجية، وعلاج السمنة والنحافة، وعضو الجمعية الأمريكية لدراسة السمنة.

وقالت الدكتورة هدى عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الإسكان - مساعد المشرف على مكتب الوزير - رئيس وحدة تكافؤ الفرص، أن تنظيم الندوة يأتي في إطار جهود وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان، لرفع وعي المرأة العاملة بالوزارة، في مختلف المجالات، موضحة أن الوحدة ستنظم ندوات توعوية للمرأة العاملة بالوزارة في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن الندوة لاقت ترحيباً واستحسانا من العاملات بمختلف جهات الوزارة، واللائى حرصن على حضور الندوة، وطرحن العديد من التساؤلات للمُحاضر، حول أضرار السمنة، والأمراض المصاحبة لها، وأفضل الأنظمة الصحية الواجب إتباعها لإنقاص الوزن، والتخلص من السمنة، بدون حدوث أضرار جانبية، متوجهة بالشكر للدكتور معتز عبدالعزيز، على استجابته لحضور هذه الندوة، ومحاضرته القيمة.