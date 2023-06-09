وزير الإنتاج الحربي يترأس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة

كتب- محمد سامى:

ترأس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، مجلس إدارة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة، بقطاع التدريب بمدينة السلام.

وحرض الوزير في بداية الاجتماع الاطمئنان على سير العملية الامتحانية لطلبة الأكاديمية بجميع المراحل التعليمية، حيث شدد على ضرورة توفير كافة سبل الدعم مع تقديم الخدمات الطبية لتهيئة البيئة الآمنة والمناسبة والمريحة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

عقب ذلك استعرض الدكتور فوزي إبراهيم عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة ملفات عمل الأكاديمية وكذلك خطة التطوير المقترحة للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

وأكد وزير الإنتاج الحربي، على اهتمام الوزارة بتطوير منظومة التعليم بمصر وسعيها لربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة وبالتالي تطوير منظومة التصنيع والإنتاج من خلال الأذرع التعليمية التابعة لها وذلك للمساهمة في نهضة الوطن.



وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تعد صرحاً تعليمياً وبحثياً متميزاً وتشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتستهدف تخريج مهندسين أكفاء في المجالات الهندسية الحديثة التي يحتاجها سوق العمل، مضيفاً أن الأكاديمية تضم صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس كما توجد بها معامل تخصصية مجهزة بأحدث التجهيزات الإلكترونية وأعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة.