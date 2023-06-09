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BBC

نزيف في المخ.. مصدران يكشفان سبب وفاة جورج إسحاق

07:53 م الجمعة 09 يونيو 2023
نزيف في المخ.. مصدران يكشفان سبب وفاة جورج إسحاق

جورج إسحاق

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كتب- محمد نصار:

أكد مصدران مقربان من الحقوقي البارز جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن وفاته جاءت بسبب تعرضه لنزيف في المخ دخل على إثره إلى المستشفى.

وقال المصدران، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة: إن جورج إسحاق تعرض لأزمة صحية بشكل مفاجئ منذ ساعات وتم نقله إلى المستشفى على الفور.

ويعتبر جورج إسحاق أحد الحقوقيين البارزين في مصر وشغل عدة مناصب سياسية وحزبية وكان آخر المناصب التي شغلها عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى وفاته.

سوق مصراوى

حقوق الإنسان جورج اسحاق

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