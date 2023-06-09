نزيف في المخ.. مصدران يكشفان سبب وفاة جورج إسحاق
كتب- محمد نصار:
أكد مصدران مقربان من الحقوقي البارز جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن وفاته جاءت بسبب تعرضه لنزيف في المخ دخل على إثره إلى المستشفى.
وقال المصدران، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة: إن جورج إسحاق تعرض لأزمة صحية بشكل مفاجئ منذ ساعات وتم نقله إلى المستشفى على الفور.
ويعتبر جورج إسحاق أحد الحقوقيين البارزين في مصر وشغل عدة مناصب سياسية وحزبية وكان آخر المناصب التي شغلها عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى وفاته.
سوق مصراوى
-
أفضل العاب الأطفال لتنمية الذكاء والمهارات الحركية والحسية بخصم حتىتفاصيل
-
أفضل شوايات فحم وأثاث للحدائق وشرفة منزلك بخصومات حتى 35%تفاصيل
-
أسهل طريقة لعمل آيس كريم الشيكولاته في المنزل بأقل تكلفةتفاصيل
-
عروض الصيف.. أفضل نظارات شمس ومزيلات عرق لصيف 2023 بخصم حتى 42%تفاصيل
-
تصل إلى 350 جنيها.. أسعار الكابات بالأسواق لحماية الرأس من الشمستفاصيل
-
أفضل سيروم لعلاج الشعر التالف يبدأ من 100 جنيهتفاصيل
فيديو قد يعجبك: