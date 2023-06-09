ما أهمية الممر الملاحي الجديد لقناة السويس؟.. وزير التنمية الإدارية الأسبق يجيب

كتب- إسلام لطفي:

أجاب الدكتور أحمد درويش، الرئيس السابق للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ووزير التنمية الإدارية الأسبق، عن سؤال "هل كان هناك جدوى من إنشاء الممر الملاحي الجديد لقناة السويس؟، قائلًا: نفترض أن السفينة تستغرق 19 ساعة للمرور من قناة السويس، وبعد الممر الملاحي الجديد الموازي، أصبح هناك أكثر من 70 كيلو وأصبح الممر اتجاهين فأصبحت عدد الساعات المطلوبة للمرور 11 ساعة بدلًا من 19 ساعة.

وأضاف في تصريحات له مع مشروع حلول للسياسات البديلة وهو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: الدولة جارتنا كانت تقول إنها ستنفذ خط سكة حديد بين إيلات وأشدود، حيث إن الحاوية تنزل في إيلات ويأخذها خط السكة الحديد إلى أشدود وتوضع على مركبة أخرى والمركب يكون عليها 11 ألف حاوية أو 19 ألف.

وتابع: والممر الملاحي تم إدارته بشكل ممتاز جدًا، وكنا دائمًا نعمق ونعرض والرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تنفيذ التفريعة التي جعلت جزء ضخم جدًا من الممر الملاحي اتجاهين والخلاف الذي كان موجودًا أنه يتم الانتهاء منه في عام أو 3 أعوام.

واستطرد: وكان في بداية تولي الرئيس السيسي الحكم، والشعب يحتاج إلى أن تعود له الثقة، والرئيس في البداية أقر أنه لن يحصل على قرض وإنما المصريين من يدفعوا ثمن هذا المشروع حتى يشعروا أنهم من نفذوا هذا المشروع، ورسالة أخرى أننا مصريون ونستطيع أن نفعل المعجزات.

واستكمل: وكان هناك البعد النفسي السيكولوجي في هذا الأمر، وكان هذا البعد أهم من الدولار الذي سيدفع في المشروع وهو تحميس الشعب.