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​السيسي يوجه الدعوة لرئيس موزمبيق لزيارة مصر

03:48 م الجمعة 09 يونيو 2023
​السيسي يوجه الدعوة لرئيس موزمبيق لزيارة مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المباحثات مع نظيره الموزمبيقي فيليبي نيوسي، شهدت اتساقا في وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأزمة السودانية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده، الجمعة، مع نظيره فيليبي نيوسي، في موزمبيق، أنه تم التوافق حول تكثيف التشاور السياسي والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس السيسي:"ناقشت مع رئيس موزمبيق ما يمكن أن تقدمه مصر خصوصا في مجالات التدريب على مكافحة الإرهاب، وأهمية تطوير العلاقات في مختلف المجالات"، مشددا على أن الحوار هو أسلم وسيلة لحل القضايا المختلفة.

وتابع الرئيس السيسي:"أتوجه بالشكر والتقدير لرئيس موزمبيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة"، وأدعوه لزيارة جمهورية مصر العربية".

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