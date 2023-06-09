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BBC

بث مباشر.. مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ونظيره فيليبي نيوسي في موزمبيق

03:17 م الجمعة 09 يونيو 2023
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ونظيره فيليبي نيوسي في موزمبيق

الرئيس السيسي يصل موزمبيق في آخر محطات جولته الإفر

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وصل الرئيس وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى موزمبيق آخر محطات جولته الإفريقية.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الموزمبيقي فيليبي نيوسي، مؤتمرا صحفيا لدى وصوله موزمبيق.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر للمؤتمر الصحفي المشترك، عبر الرابط التالي:

سوق مصراوى

الجولة الإفريقية الرئيس عبدالفتاح السيسي موزمبيق فيليبي نيوسي

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