بث مباشر.. مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ونظيره فيليبي نيوسي في موزمبيق
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
وصل الرئيس وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى موزمبيق آخر محطات جولته الإفريقية.
وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الموزمبيقي فيليبي نيوسي، مؤتمرا صحفيا لدى وصوله موزمبيق.
ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر للمؤتمر الصحفي المشترك، عبر الرابط التالي:
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