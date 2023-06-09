بث مباشر.. مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ونظيره فيليبي نيوسي في موزمبيق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وصل الرئيس وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى موزمبيق آخر محطات جولته الإفريقية.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الموزمبيقي فيليبي نيوسي، مؤتمرا صحفيا لدى وصوله موزمبيق.

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