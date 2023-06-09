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رسميًا.. معهد الفلك يعلن موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى

02:37 م الجمعة 09 يونيو 2023
رسميًا.. معهد الفلك يعلن موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى

الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للفلك، أن هلال شهر ذو الحجة يولد يوم الأحد 29 ذي القعدة، 18 يونيو 2023.

وأوضح في بيان له، اليوم، أن غرة ذي الحجة فلكيا يوم الاثنين 19 يونيو، على أن تكون وقفة عرفات فلكيا يوم الثلاثاء 27 يونيو، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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الدكتور جاد القاضي المعهد القومي للفلك ذو الحجة وقفة عرفات عيد الأضحى

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