موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة للحفاظ على المحاصيل من التلف

كتب - أحمد مسعد:

وجه الدكتور محمد فهيم، مدير مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة، عدداً من التوصيات المهمة للمزارعين، بالتزامن مع موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وطالب فهيم في تصريحات لمصراوي، بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تم تأجيلها بسبب الأجواء خلال الأيام السابقة، بينها الرش لمعظم المحاصيل كالفاكهة والخضر كرش مبيدات أو رش محفزات النمو لتعوض النبات عن فترة التوقف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة أو العواصف الترابية.

وشدد فهيم، على ضرورة تقريب فترات الري نظراً لشدة الحرارة، موضحاً أنه بعد العواصف الترابية التي شهدتها البلاد الأيام الماضية، توجد أتربة على أسطح النبات تتسبب في استقطاب أنواع معينة من الحشرات والآفات مثل دودة الحشد وديدان الأوراق والثمار، وكذلك العنكبوت الأحمر والتربية وغيرها.

وأشار إلى ضرورة أن يتم الرش بالمبيدات المناسبة مع مراعاة الفترة ما قبل الحصاد أو الجمع، مضيفاً أن التغيرات المناخية التي يعيشها العالم تحتاج إلى تعامل جاد من قبل المواطنين والمزارعين.