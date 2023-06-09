انقطاع الكهرباء عن مناطق بالمنيا لمدة 24 ساعة.. وتحرك عاجل من الوزارة
كتب - محمد صلاح:
تشهد بعض المناطق بمركزى العدوة وبنى مزار بالمنيا انقطاع تام للتيار الكهربائي نتيجة لسقوط الأشجار والنخيل مما ترتب عليها انقطاع الاسلاك والموصلات الكهربائية، خلال الساعات الماضية.
واشتكى عدد كبير من مواطنى مناطق الصحراوى التى تأثرت بسقوط الأشجار نتيجة الرياح الشديدة التى نتج عنها انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ٢٤ ساعة متواصلة حتى الآن.
ووفقا لمصدر مسئول بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، في تصريحات لمصراوي، فإن مجهودات مضنية تقوم ببذلها الفرق الفنية بقطاعى جنوب وشمال المنيا لإصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي فى أسرع وقت، بالإضافة للقيام بتقطيع الأشجار وإزالتها من أعلى الأعمدة التى سقطت.
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