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انقطاع الكهرباء عن مناطق بالمنيا لمدة 24 ساعة.. وتحرك عاجل من الوزارة

12:50 م الجمعة 09 يونيو 2023
انقطاع الكهرباء عن مناطق بالمنيا لمدة 24 ساعة.. وتحرك عاجل من الوزارة

انقطاع الكهرباء - أرشيفية

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كتب - محمد صلاح:

تشهد بعض المناطق بمركزى العدوة وبنى مزار بالمنيا انقطاع تام للتيار الكهربائي نتيجة لسقوط الأشجار والنخيل مما ترتب عليها انقطاع الاسلاك والموصلات الكهربائية، خلال الساعات الماضية.

واشتكى عدد كبير من مواطنى مناطق الصحراوى التى تأثرت بسقوط الأشجار نتيجة الرياح الشديدة التى نتج عنها انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ٢٤ ساعة متواصلة حتى الآن.

ووفقا لمصدر مسئول بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، في تصريحات لمصراوي، فإن مجهودات مضنية تقوم ببذلها الفرق الفنية بقطاعى جنوب وشمال المنيا لإصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي فى أسرع وقت، بالإضافة للقيام بتقطيع الأشجار وإزالتها من أعلى الأعمدة التى سقطت.

سوق مصراوى

انقطاع الكهرباء سقوط الأشجار والنخيل مركزى العدوة المنيا شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التيار الكهربائي

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