الرئيس السيسي يصل موزمبيق في آخر محطات جولته الإفريقية - فيديو
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى موزمبيق آخر محطات جولته الإفريقية.
وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس، جولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جولة الرئيس في منطقة الجنوب الأفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس خلال الجولة الأفريقية سلسلة من المباحثات الثنائية مع زعماء الدول الأفريقية الشقيقة، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، فضلاً عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا سبل التعاون لبلورة أطر العمل الأفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة.
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