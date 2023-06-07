هالة زايد تقدم واجب العزاء في أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق
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كتب- يوسف عفيفي:
حرصت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة السابقة، على تقديم واجب العزاء لأسرة الوزير أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي.
كما قدم واجب العزاء كلا من: الفريق محمد زكي وزير الدفاع، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق صدقي صبحي وزير الدفاع السابق، والوزير اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، ورجل الأعمال ممدوح البارودي.
وتوفي يوم الاثنين الماضي، الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان الأسبق، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور العديد من الوزراء والمسؤولين، على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
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