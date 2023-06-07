إعلان

BBC

هالة زايد تقدم واجب العزاء في أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق

11:00 م الأربعاء 07 يونيو 2023
  • عرض 10 صورة
    هالة زايد تقدم واجب العزاء في أحمد عماد الدين (7)
  • عرض 10 صورة
    هالة زايد تقدم واجب العزاء في أحمد عماد الدين (1)
  • عرض 10 صورة
    هالة زايد تقدم واجب العزاء في أحمد عماد الدين (4)
  • عرض 10 صورة
    هالة زايد تقدم واجب العزاء في أحمد عماد الدين (5)
  • عرض 10 صورة
    هالة زايد تقدم واجب العزاء في أحمد عماد الدين (2)
  • عرض 10 صورة
    هالة زايد تقدم واجب العزاء في أحمد عماد الدين (6)
  • عرض 10 صورة
    هالة زايد تقدم واجب العزاء في أحمد عماد الدين (9)
  • عرض 10 صورة
    هالة زايد تقدم واجب العزاء في أحمد عماد الدين (10)
  • عرض 10 صورة
    هالة زايد تقدم واجب العزاء في أحمد عماد الدين (8)
  • عرض 10 صورة
    هالة زايد تقدم واجب العزاء في أحمد عماد الدين (3)
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

حرصت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة السابقة، على تقديم واجب العزاء لأسرة الوزير أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي.

كما قدم واجب العزاء كلا من: الفريق محمد زكي وزير الدفاع، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق صدقي صبحي وزير الدفاع السابق، والوزير اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، ورجل الأعمال ممدوح البارودي.

وتوفي يوم الاثنين الماضي، الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان الأسبق، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور العديد من الوزراء والمسؤولين، على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

سوق مصراوى

هالة زايد وزيرة الصحة السابقة عزاء أحمد عماد الدين عزاء وزير الصحة الأسبق مسجد المشير طنطاوي مسجد الشرطة

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاصفة الخميس..الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة التقلبات الجوية