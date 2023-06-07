مؤتمر العمل الدولي.. "عمال مصر": نأمل أن تساهم أعمال الاجتماع في حل قضايا العمل والعمال

كتب- يوسف عفيفي:

شارك وفد عمال مصر المشارك في أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي والذى تعقده منظمة العمل الدولية خلال الفترة من 5 - 16 يونيو 2023، وذلك بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من 187 دولة حول العالم.

وبحسب بيان الاتحاد اليوم، يرأس وفد مصر، محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أعمال الجلسة العامة، والتي تحدث في الفترة الصباحية 22 مشاركا من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وبحضور وزير العمل حسن شحاتة، والذي يرأس وفد مصر الثلاثي المشارك في أعمال المؤتمر.

وقال رئيس وفد اتحاد عمال مصر، إن مؤتمر العمل الدولي هذا العام، يناقش موضوع الانتقال العادل من أجل اقتصاد شامل ومستدام وحماية اجتماعية، والتي يواجه العالم عدد لا يحصي من التحديات بعضها قديم والآخر حديث، وعلى الرغم من التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي ساهمت في زيادة متوسط مستوى المعيشة وتوسيع نطاق الفرص في جميع أنحاء العالم إلا أن المخاوف بشأن تفاقم انعدام المساواة الاقتصادية تزايدت داخل العديد من البلدان.

وتابع رئيس اتحاد عمال مصر قائلا: نأمل أن تساهم أعمال اجتماعاتنا تلك في حل العديد من القضايا المرتبطة بشأن عالم العمل والعمال.

وأشاد جبران، بالتعاون المثمر والبناء بين أطراف العمل الثلاث في مصر حيث نعمل سويا في إطار القوانين واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها بلادنا والتي نحترمها ونتمسك بتطبيقها كما نشيد بحجم الأنشطة التي يقوم بها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة حيث عقب الانتخابات النقابية في منتصف العام الماضي تم التعاون معه في تنظيم العديد من ورش العمل والبرامج والندوات التي شارك فيها العديد من القيادات النقابية والشباب والمرأة بفكر جديد مع المنظمة.

واكد محمد جبران، إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذي يمثل صوت العامل المصري على المستوى الوطني والدولي يبذل قصارى جهده لتحسين ظروف وشروط العمل والسلامة والصحة المهنية وزيادة الأجور من خلال ممثليه في مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجلس القومي للأجور والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومناقشة قانون العمل الجديد، كما يقوم الاتحاد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومنظمة العمل الدولية ووزارة العمل ووزارة قطاع الأعمال وغيرهم من الوزارات والجهات المعنية وذات الصلة بالشأن العمالي، وذلك في ضوء المزايا التي يتمتع بها عمال مصر والمنصوص عليها في مواد الدستور المصري ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة الثالثة عشر والتي نصت على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والتكفل بسبل التفاوض الجماعي، وحماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، وحظر فصل العمال تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وعبر "عمال مصر"، عن تضامنه الكامل مع عمال وشعب وفلسطين وحقهم الكامل فى اقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 67 طبقاً لقرارات الامم المتحدة فى ذات الشأن، كما نعبر عن تضامننا الكامل مع كافة الشعوب العربية وشعوب العالم التى تواجه أزمات وحروب تؤثر بالسلب على حياة شعوبها، آملين أن يسود الاستقرار والسلام جميع أنحاء العالم.

وطالب رئيس اتحاد عمال مصر، التأكيد على أهمية مكافحة الهجرة غير الشرعية وبذل المزيد من الجهد لزيادة الاستثمار في الدول الطاردة للعمالة والعمل على إرساء السلام فى تلك الدول، وطالب باحترام حقوق المرأة ومساواتها في الحقوق والأجر وكذلك حقوق الدول في الحفاظ علي تقاليدها دون محاولة فرض أي موضوعات تتنافي مع تلك التقاليد.

رافق فريق العمال بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كل من خالد عيش، مجدي البدوي، عادل عبد الفضيل، سولاف درويش، عيد مرسال، هشام عبد العزيز، عماد حمدي، هشام فؤاد، محمد عبد ربه، عايدة محي الدين، عبدالرحمن عبد الغني، سامي رزق، محمد أبو العباس نوفل، عبد المنعم الجمل، خالد الفقي، محمد حنفي.