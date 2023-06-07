سفير ليتوانيا يزور جامعة عين شمس ومتحف الزعفران

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، "أرتوراس جايليوناس"، سفير ليتوانيا بالقاهرة.

وبحسب بيان الجامعة، جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، والدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض، والدكتور أحمد خفاجي المشرف على كلية الطب البيطري، والدكتور أشرف أبو خلف وكيل كلية طب الأسنان لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو مبروك أستاذ التجميل بكلية الطب، والدكتور شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين.

واستعرض رئيس الجامعة، تاريخ كلية الطب والذي احتفلت مؤخرا بمرور ٧٥ عاما علي انشائها، وأقسامها، كما ألمح إلى مركز أبحاث مصري والذي يسعى لأن يكون مركزًا رائدًا في البحث العلمي بمصر والمنطقة بأسرها، حيث يحتوي على 6 أقسام للأبحاث العلمية وذلك بالتعاون مع كليات الصيدلة، طب الأسنان، التمريض وأيضا كليات الطب المناظرة على مستوى المنطقة، من أجل مستقبل صحي أفضل عن طريق تعزيز الامتياز، تطوير الباحثين الموهوبين، التأثير على البحوث وإشراك المرضى والجمهور والمهنيين وذلك بالتعاون مع باحثين في الطب الحيوي والصحة.

شهد اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعات الليتوانية وجامعة عين شمس في مجالات القطاع الطبي، العلوم الأساسية والحاسبات والمعلومات واللغات وكذلك سبل التعاون المشترك في الأبحاث العلمية المتعلقة بالطب البيطري.

وعقب اللقاء، زار "أرتوراس جايليوناس سفير ليتوانيا" متحف الزعفران والتعرف على مقتنياته.