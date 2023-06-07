محافظ الجيزة يتابع سير العمل بمستشفى مبارك المركزي بمنشأة القناطر

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كتب- يوسف عفيفي:

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سير العمل بمستشفى مبارك المركزي للوقوف على حجم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بالورديات وأقسام الطوارئ والعناية المركزة.

ووجه اللواء راشد، مدير مديرية الشئون الصحية بالانتهاء من أعمال التجديد وصيانة شبكات المرافق بالمستشفى والتى من المقرر تنفيذ أعمال تطوير شامل لها بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشملت جولة المحافظ، المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة حيث تابع المحافظ عملية تسجيل الحضور والإنصراف للأطباء والإداريين وبحث مع مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ومدير المستشفى الاحتياجات ومتطلبات رفع كفاءة العمل بها.

وخلال حديثه مع عدد من المواطنين من متلقي الخدمات الطبية داخل المستشفى اطمئن المحافظ على مستوى الخدمات المقدمة لهم ومدى توافر الأدوية والأطقم الطبية على مدار اليوم.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وسامح عشماوى مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.