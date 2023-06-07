"الشوربجي" يطالب بتبادل الخبرات الصحفية والإعلامية مع عمان

كتب- إسلام لطفي:

طالب المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بضرورة تبادل الخبرات مع الجانب العماني وتبادل زيارات للمؤسسات الصحفية القومية المصرية والعمانية.

وقال خلال منتدى الإعلام المصري العماني، اليوم الأربعاء: سبق أن التقيت السفير أكثر من مرة واتفقنا على التعاون المشترك، موضحًا أن الهيئة الوطنية للصحافة مؤسسة مستقلة تدير ٨ مؤسسات صحفية عريقة مثل الأهرام ودار الهلال وروزاليوسف وغيرها.

وأضاف: في الهيئة الوطنية للصحافة بدأنا في التعاون ونظمنا معرضًا للأهرام في سلطنة عمان وقبله معرض للتعليم، ولكن يجب زيادة الزيارات وتبادل الوفود لتقريب وجهات النظر بشأن التحديات وآلية مواجهتها.

وتابع: العصر المقبل ليس سهلا، وهناك عودة عالمية إلى الورقي في التعليم وهو ما يتطلب استعداد ودراسة.