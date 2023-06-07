"الشوربجي" يطالب بتبادل الخبرات الصحفية والإعلامية مع عمان
كتب- إسلام لطفي:
طالب المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بضرورة تبادل الخبرات مع الجانب العماني وتبادل زيارات للمؤسسات الصحفية القومية المصرية والعمانية.
وقال خلال منتدى الإعلام المصري العماني، اليوم الأربعاء: سبق أن التقيت السفير أكثر من مرة واتفقنا على التعاون المشترك، موضحًا أن الهيئة الوطنية للصحافة مؤسسة مستقلة تدير ٨ مؤسسات صحفية عريقة مثل الأهرام ودار الهلال وروزاليوسف وغيرها.
وأضاف: في الهيئة الوطنية للصحافة بدأنا في التعاون ونظمنا معرضًا للأهرام في سلطنة عمان وقبله معرض للتعليم، ولكن يجب زيادة الزيارات وتبادل الوفود لتقريب وجهات النظر بشأن التحديات وآلية مواجهتها.
وتابع: العصر المقبل ليس سهلا، وهناك عودة عالمية إلى الورقي في التعليم وهو ما يتطلب استعداد ودراسة.
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