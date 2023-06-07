أقل شقة بـ700 ألف.. أسعار الوحدات السكنية في مدينة القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

ارتفعت أسعار العقارات في مصر خلال الأشهر الأخيرة بشكل ملحوظ، وصلت في بعض المناطق لأكثر من 65% وفقا لتقديرات متعاملين في السوق العقاري.

في مدينة القاهرة الجديدة تراوحت الزيادة في الأسعار بين 30% إلى 65%، وفقا لشركات التسويق العقاري وسماسرة القاهرة الجديدة، وجاءت سعر المتر السكني في مدينة القاهرة الجديدة على النحو التالي:

جاء أرخص سعر للمتر في مدينة القاهرة الجديدة في مناطق تقسيم الأندلس وبيت الوطن والتجمع الثالث والذي تراوح سعر المتر بين 8 آلاف وحتى 9 آلاف جنيه.

حيث تتراوح أسعار الشقق في هذه المناطق بين 700 ألف وحتى 850 ألف جنيه لمساحات تتراوح بين 80 مترا وحتى 110 أمتار كاملة التشطيب.

وفي منطقة التجمع الأول واللوتس والنرجس تراوح سعر المتر بين 10.5 ألف جنيه إلى 11.5 ألف جنيه، فيما تتجاوز أسعار الشقق في هذه المناطق المليون و100 ألف جنيه وحتى 1.5 مليون جنيه.

فيما وصل سعر المتر في منطقة البنفسج والياسمين بين 11.7 ألف جنيه وحتى 12 ألف، وفي منطقة القطامية سجل سعر المتر 11 ألف و850 جنيه.

وتراوح سعر المتر في منطقة مدينتي والرحاب والمستقبل بين 17 ألف جنيه وحتى 22 ألف جنيه.

أعلى متر سكني في مدينة القاهرة الجديدة كان في كمبوندات التجمع الخامس، حيث تراوح متوسط سعر المتر بين 19 حتى 28 ألف جنيه، فيما تصل بعض الكمبوندات لأكثر من 50 ألف للمتر.

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