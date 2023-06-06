الحج 2023.. مصر للطيران تصدر التعليمات الخاصة بالحجاج قبل انطلاق الجسر الجوي

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران عن التعليمات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام لاداء مناسك الحج للعام الحالي والذي تنطلق أولى رحلات الجسر الجوي لنقلهم السبت المقبل وحتى 23 يونيو الحالي إلى جدة والمدينة المنورة.

وتضمنت تعليمات الشركة للمسافرين إلى موسم الحج:

- وجود المسافرين بمبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية قبل 4 ساعات من إقلاع الرحلات.

- الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.

- ضرورة الالتزام بالمواعيد المدونة على تذاكر السفر والوجود قبل موعد إقلاع الرحلات في العودة بـ 8 ساعات في مدينة الحجاج بجدة و6 ساعات في مطار المدينة المنورة.

- يمنع اصطحاب الأجونة القماش والزكائب طبقا لتعليمات السلطات السعودية.

- يسمح بحمل حقيبتن لا يزيد وزن الواحدة منهما عن 23 كيلو، وحقيبة يد وزنها 8 كيلو، على أن يتم تحصيل الوزن الزائد نقدا.

- يسمح بعبوة مياة زمزم المصرح بها من السلطات السعودية «سقيا زمزم 5 لتر».​