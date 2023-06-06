"إياتا": الإمارات تستضيف الجمعية العمومية رقم 80 في دبي

كتب- محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن الإمارات ستستضيف الاجتماع العام السنوي الـ80 للاتحاد الدولي للنقل الجوي (AGM) والقمة العالمية للنقل الجوي في دبي خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو المقبل.

وقال ويلي والش رئيس "اياتا": نتطلع إلى جمع شركات الطيران والصناع في دبي من أجل الجمعية العامة العادية الثمانين لاتحاد النقل الجوي الدولي، حيث تعد دبي مدينة ديناميكية ومركز طيران رئيسي يربط العالم، حيث تنتهج الإمارات جانباً ايجابياً للطيران وتعمل علي بناء شركات طيران قوية مع مطار مركزي قوي، وتقدم مساهمة قوية وإيجابية للغاية في الاقتصاد ، وعقد الجمعية العامة العادية في دبي سيكون عرضا لما يمكن تحقيقه من خلال الطيران من خلال السياسات والقرارات الحكومية الداعمة.

من جانبه قال السير تيم كلارك، رئيس شركة الخطوط الإماراتية يسر دبي استضافة الجمعية العامة العادية الثمانين لاتحاد النقل الجوي الدولي والقمة العالمية للنقل الجوي، ونتطلع إلى الترحيب بجميع زملائنا في صناعة الطيران في دبي 2024.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها الإمارات العربية المتحدة ودبي التجمع العالمي لكبار قادة الطيران.​