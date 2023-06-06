من يحميهم؟.. طلب إحاطة بالبرلمان بشأن شركات المحمول في مصر

كتب - نشأت علي:

تقدم السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تتضرر ملايين المواطنين في جميع محافظات مصر بسبب سوء خدمة الإتصالات بالتليفون المحمول وخدمة الإنترنت وسقوط الشبكة لفترات طويلة مما يؤثر على الخدمات التى تقدمها الحكومة والبنوك والشركات والهيئات والأفراد.

وتساءل " شمس الدين " قائلاً: من يحمى شركات التليفون المحمول فى مصر؟ ولماذا لا تتم الرقابة الصارمة على هذه الشركات وتوقيع أشد العقوبات على الشركات المخالفة؟، مؤكداً أن سوء خدمة الاتصالات وضعف الإنترنت قضية مزمنة، والمشاكل المتواجدة بسبب هذه الظاهرة تتزايد بصورة خطيرة ولم يشعر المواطن منذ دخول خدمة المحمول لمصر بتحسن الخدمة بل بالعكس فالمشكلة زادت وإستفحلت ويشعر بها كل الناس لدرجة إنقطاع خدمة الإتصالات المحمول عن مناطق كاملة في القاهرة العاصمة وغيرها من المحافظات والمناطق النائية والصحراوية.

وطالب بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على شركات المحمول بعد فشل الجهاز القومى للاتصالات وفشل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى القيام بهذه المهمة مؤكداً على ضرورة تغيير قانون الاتصالات ليكون هناك هيئة مستقلة تتولى الرقابة الحقيقية على كوارث وخطايا شركات المحمول.

وتساءل إلى متى تنتهى عبارة "السيستم واقع؟"، ومتى تنتهى مشكلة "هذا الرقم خارج نطاق الخدمة؟"، ومتى يشعر المواطن برضاء عما يدفعه في الخدمات؟" مطالباً بإيجاد حلول عاجلة وجذرية لهذه المشكلات التى أصبحت ظاهرة تكرر وبصورة مستمرة.