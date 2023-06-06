يعملون بمحافظاتهم.. أسماء ذوي الهمم الناجحين في مسابقة عمال المساجد 2022

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء ذوي الهمم المرشحين للعمل بمحافظاتهم من الناجحين في مسابقة العمال 2022.

وكشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قيمة الرواتب التي يحصل عليها الناجحين في مسابقتي عمال المساجد ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣.

وقال وزير الأوقاف في تصريحات له، اليوم، إنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال الجدد فور تسلمهم العمل.

وتسلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نتيجة مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل مسجد بالوزارة والتي تم الاعلان عنها في عام 2022م.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بديوان عام وزارة الأوقاف لتسلم نتيجة عمال المساجد؛ لتبدأ وزارة الأوقاف إعمال شئونها نحو تسليم العمل وفقا للإجراءات القانونية واستيفاء المسوغات المطلوبة.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقائمين على المسابقة لحسن إدارتها وإنجازها، وتحقيق أهداف الجانبين وتحقيق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

تجدر الاشارة إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام بالإعلان لصالح وزارة الأوقاف عن شغل وظيفة 1000 عامل مسجد للعمل بالوزارة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية يوم 31 يناير 2022م ، وتقدم للمسابقة 196694 متقدمًا، وانطبقت شروط خوض المسابقة على 40741 متقدما، وبلغ عدد الذين حضروا أعمال الامتحان في الفترة من 15 أغسطس حتى 4 أكتوبر الماضي 21881 متقدمًا.

من جانبه وجه الدكتور صالح الشيخ الشكر لوزارة الأوقاف على التعاون المثمر مع الجهاز في انجاح المسابقة، مشيدًا بدور الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير والإسهام في قيادة المجتمع نحو التنوير والتحضر وبناء الوعي الرشيد.

وفيما يتعلق بالمسابقة قال رئيس الجهاز، إن منظومة المسابقات المركزية بالجهاز تم تنفيذها وتحصينها ضد أي تدخل بشري، مع دعمها بآليات التحقق من تطبيق معايير الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في جميع مراحل المنظومة، مشددا على أن الجدارة والكفاءة هي السبيل الوحيد لتولي الوظائف العامة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه في إطار تحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية والقانونية فقد تم الاتفاق بين الوزارة والجهاز على حجز نسبة 5% من وظائف المسابقة ليتنافس عليها الاشخاص ذوي الإعاقة دون غيرهم، مع الاحتفاظ بحقهم في التنافس على باقي وظائف المسابقة. حيث نجح 50 من الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المسابقة.

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