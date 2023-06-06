التتار وصلوا.. جدل على مواقع التواصل بسبب صورة في افتتاح مسجد بيبرس والكسباني

كتب- محمد شاكر

أثارت صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، في افتتاح مسجد الظاهر بيبرس، جدلًا واسعًا، بين مرتادي موقع "فيسبوك".

وظهر في الصورة عدد من جنود دولة كازاخستان، يرتدون ملابس حربية، تبدو تاريخية، مثل التي تظهر في الأعمال الفنية التاريخية، وعلق عليها مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بقولهم، التتار وصل مسجد الظاهر بيبرس.

من جانبه هاجم الدكتور مختار الكسباني، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الأثار جامعة القاهرة ومستشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار السابق، هذه التعليقات، مؤكدًا أن جماعة الإخوان المحظورة وراء مثل هذه التصرفات.

وقال "الكسباني"، في تصريحات خاصة لمصراوي: مثل هذه التعليقات "قلة أدب"، خاصة أن وجود رئيس وزراء كازاخستان، للمشاركة في افتتاح المسجد أمر مهم، ومن الطبيعي أن يوجد معه حراسات خاصة، ولكن تصرفات "الهبيدة بتوع اليومين دول" غريبة.

وأضاف "الكسباني": "كان موجود فضيلة شيخ الأزهر الشريف ووزير الأوقاف ووزير السياحة والآثار وغيرهم، وموجود أمن مصري، فلم كل هذه الضجة"، مشيرًا إلى أن تصرفات الجماعة تصرفات خطيرة ولا يصلح شيء للتعامل معهم إلا دحضها، لأنها ممولة من قبل دول معادية، مشددا على أن مصر حدث بها نهضة حقيقية لم تحدث من قبل.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن افتتاح مسجد الظاهر بيبرس اليوم يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بتاريخها وحاضرها ومساجدها الأثرية، ففي عام واحد تم تطوير مسجد الحسين ومسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة، لافتا إلى أن افتتاح هذا المسجد رسميا اليوم يأتي بعد نحو 225 عام من الإغلاق لم يكن فيها الجامع يؤدي دوره كمسجد، حيث استخدم كقلعة حربية ثم مصنع للصابون ثم مخبز ومذبح.