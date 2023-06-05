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الدكتور خالد عبدالغفار ينعي الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق

11:18 م الإثنين 05 يونيو 2023
الدكتور خالد عبدالغفار ينعي الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق

الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان

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كتب - أحمد جمعة:
نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة الأسبق-داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الدكتور أحمد عماد، أستاذ جراحة العظام وعميد كلية طب عين شمس ووزير الصحة والسكان الأسبق، قد توفي، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز الـ68 عاما، بعد مسيرة علمية وبحثية حافلة بالإنجازات على المستويين المحلي والعالمي.

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أحمد عماد راضي وزير الصحة خالد عبد الغفار

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