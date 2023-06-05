الدكتور خالد عبدالغفار ينعي الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق
كتب - أحمد جمعة:
نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة الأسبق-داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وكان الدكتور أحمد عماد، أستاذ جراحة العظام وعميد كلية طب عين شمس ووزير الصحة والسكان الأسبق، قد توفي، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز الـ68 عاما، بعد مسيرة علمية وبحثية حافلة بالإنجازات على المستويين المحلي والعالمي.
سوق مصراوى
-
مضيئة وتعمل بـ USB.. أحدث موديلات المراوح في صيف 2023تفاصيل
-
أفضل أحذية للسباحة والشاطي 2023 بأسعار تبدأ من 130 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات المايوه للنساء لصيف 2023 يبدأ من 250 جنيهاتفاصيل
-
أفضل منتجات للقضاء على الناموس والحشرات في الصيف تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أفضل منتجات للسباحة تبدأ من 99 جنيهاتفاصيل
-
أفضل عربة أطفال وأسعارهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: