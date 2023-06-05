نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليات فرع البنات

القاهرة- أ ش أ:

قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بلجان الامتحانات بكليات فرع البنات بمدينة نصر، وذلك في إطار جهود جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، لمتابعة أعمال الامتحانات بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم.

وتضمنت الجولة تفقد عديد من لجان الامتحانات بكليات: الدراسات الإسلامية للبنات، وطب الأسنان، والعلوم، والتجارة، والتربية الرياضية للبنات.

وخلال الجولة قام نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بالتأكيد على ضرورة وجود إدارة الكليات وسط الطالبات، إضافة إلى وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار من الطالبات، ووجه بضرورة وأهمية الوجود الطبي على مدار فترات الامتحان المختلفة بالتنسيق مع الإدارة الطبية لفرع البنات، واستمع نائب رئيس الجامعة لفرع البنات إلى طلبات الكليات ووعد بتلبيتها.

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