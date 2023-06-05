نظمته الخارجية الأمريكية.. مرصد الأزهر يشارك في برنامج الزائر الدولي

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

شاركت مريم عبد الجواد، الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في برنامج الزائر الدولي الذي تنظمه الخارجية الأمريكية لعدد من الباحثين والعاملين في عدة مجالات.

وأوضح مرصد الأزهر، في بيان له، اليوم، أن البرنامج الذي استمر في الفترة من 29 إبريل إلى 20 مايو جاء تحت عنوان "مكافحة التطرف العنيف – استراتيجيات مجتمعية" بمشاركة 13 من الفاعلين والباحثين في مجال مكافحة التطرف من 10 دول عربية وشمال إفريقية بالإضافة لممثلين عن ثلاث منظمات دولية.

وتنوعت أهداف البرنامج الذي شمل 4 ولايات أمريكية بين تقديم برامج مكافحة التطرف العنيف التي تُمثل العلاقة بين الكيانات الفيدرالية والمحلية، واستكشاف الظروف الأساسية التي تُغذي التطرف، والنزاعات الطائفية والهياكل الاجتماعية والتفاوت الاقتصادي، والاتجاهات الناشئة التي تُعالج هذه الظروف، فضلًا عن دراسة الجهود المُصممة لبناء مقاومة مجتمعية قوية تجاه التطرف العنيف وتعزيز التسامح، بما في ذلك الشرطة المجتمعية وبرامج إعادة تأهيل السجون.