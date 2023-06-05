"آمنة" يشارك في افتتاح الدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

كتب- محمد نصار:

شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، في افتتاح الجلسة الأولى الدورة الثانية، لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي تعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 5 – 9 يونيو وذلك بحضور الرئيس الكيني والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحوالي 28 وزيرا وممثلا للحكومات الإفريقية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية والمحلية .

ويعقد الحدث تحت عنوان: مستقبل حضري مستدام من خلال تعددية شاملة وفعالة تحقق أهداف التنمية المستدامة، وهو الحدث الذي يعد من أهم الفعاليات التي يشهدها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بوصفه الجمعية العامة وتعقد دورتها الثانية بعد الدورة الأولى في ديسمبر 2018.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى أن المشاركة المصرية في فعاليات الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دورتها الحالية في إطار استعداد مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة "WUF12" عام 2024، وهو ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.

وفي السياق ذاته، التقى اللواء هشام آمنة، على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بكينيا، مع عدد من وزراء التنمية المحلية بالدول الإفريقية ومن بينهم وزير التنمية المحلية في جامبيا، ووزيرة التنمية المحلية والإسكان الكينية، كما شارك الوزير في افتتاح المعرض الحضري العالمي الذي يُقام على هامش الفعاليات.

ومن المقرر أن يشارك اليوم اللواء هشام آمنة في جلسة حول توطين السياسات على المستوى المحلي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما سيشارك غدا في جلسة بحضور ممثلي عدد من الدول استضافت الاجتماعات السابقة للمنتدى الحضري العالمي لتبادل الخبرات والاستفادة المثلى قبل استضافة مصر للدورة القادمة من المنتدى في عام 2024.

كما سيلتقي وزير التنمية المحلية مع ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ومن المقرر كذلك أن يعرض وزير التنمية المحلية خلال مشاركته في جلسات المؤتمر للنجاحات التي حققتها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية في مختلف المجالات التنموية والحضرية والعمرانية.

وأَضاف وزير التنمية المحلية أن فوز مصر باستضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى فرصة لتقديم النجاحات التي حققتها مصر في مجال التنمية الحضرية والعمرانية ونموذجها الفريد في مواجهة العشوائيات والقضاء عليها وتخطيط المدن وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة والنهضة التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن المنتدى الحضري العالمي هو ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، لافتا إلى أنه سيكون فرصة لعرض التجربة العمرانية المصرية الرائدة التي تحققت تحت قيادة الرئيس السيسي.