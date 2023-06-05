نقيب الفلاحين: تكلفة طاجن الفتة باللحمة الضاني تتعدى 1000 جنيه

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن طلبات طاجن الفتة باللحمة الضاني قد تتعدى 1000 جنيه.

وأضاف أبو صدام، في بيان، الاثنين: على عشاق أكل طاجن الفتة باللحمة الضاني في عيد الأضحى أن "يحوشوا" خلال الأيام الحالية تمهيدًا لشراء طلبات الطاجن التي قد تتعدى الـ1000 جنيه، حيث إن كيلو لحم الضأن قائم وصل إلى 150 جنيها ويباع لحم الضأن في محلات الجزارة بنحو 350 جنيها للكيلو.

وأوضح: طاجن الفتة باللحمة يحتاج إلى 2 كيلو لحمة بـ700 جنيه وكيلو أرز بـ35 جنيها وطماطم وثوم وفلفل وسمن وزيت وخبز محمص وبصل وجزر وملح وخل وبهارات ومستلزمات أخرى بقرابة الـ300 جنيه في ظل ارتفاع أسعار معظم المنتجات الغذائية.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة للحد من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وخاصة اللحوم الحمراء في موسم عيد الأضحى المبارك حيث استوردت كميات كبيرة من اللحوم الحية والمذبوحة لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى الإفراج عن كميات كبيرة من مستلزمات الأعلاف والذي أدى إلى تراجع أسعار الأعلاف خلال الأيام الحالية بالمقارنة بالأيام السابقة والذي انعكس إيجابيا على أسعار اللحوم الحية وأدى إلى تراجع أسعار المواشي الحية بنحو 2000 جنيه للرأس الواحدة وانخفاض أسعار اللحم البقري القائم من 145 جنيها لـ135 جنيها للكيلو وكذلك انخفضت أسعار لحوم الجاموس القائم من 130 جنيها لـ120 جنيها للكيلو.

وطالب "أبو صدام" الراغبين في التضحية بأن يتجهوا إلى المجازر الحكومية لأنها أكثر أمانا وللتأكد من سلامة الأضحية وعدم إصابتها بأية أمراض قد لا تظهر للمضحي في المظهر الخارجي للأضحية بالإضافة إلى تجنب التلوث البيئ، موضحا أن المجازر الحكومية تفتح أبوابها لاستقبال المضحين أيام العيد دون أي مقابل مادي أيا كان نوع الأضحية.​