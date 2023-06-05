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مدينة بدر تعلن مواعيد تسليم قطع أراضي المقابر المخصصة بالقرعة العلنية

04:30 ص الإثنين 05 يونيو 2023
مدينة بدر تعلن مواعيد تسليم قطع أراضي المقابر المخصصة بالقرعة العلنية

جهاز مدينة بدر

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة بدر مواعيد تسليم قطع أراضي المقابر المخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها خلال شهر يناير الماضي.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه سيتم تسليم الأراضي خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2/7/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 16/7/2023، وذلك في أيامٍ محددة.

وجاءت مواعيد التسليم على النحو التالي:

سيتم تسليم قطع الأراضي من 660 : 685، يوم الأحد 2/7/2023، والقطع من 686 : 711، يوم الإثنين 3/7/2023، والقطع من 712 : 737، يوم الثلاثاء 4/7/2023، والقطع من 738 : 763، يوم الأربعاء 5/7/2023.

والقطع من 764 : 789، يوم الأحد 9/7/2023، والقطع من 790 : 815، يوم الإثنين 10/7/2023، والقطع من 816 : 841، يوم الثلاثاء 11/7/2023، والقطع من 842 : 861، يوم الأربعاء 12/7/2023، وتخصيص يوم الأحد الموافق 16/7/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه في حالة عدم الحضور والالتزام بالمواعيد المحددة لاستلام قطعة الأرض المخصصة سيتم تطبيق اللائحة العقارية وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

سوق مصراوى

جهاز مدينة بدر أراضي المقابر عمار مندور

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