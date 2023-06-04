محافظ الجيزة: قبول تبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة ثانوي عليها بمركز أبو النمرس



كتب- يوسف عفيفي:

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، الدكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد بديوان عام المحافظة وذلك لقبول تبرع بقطعة أرض بمساحة 2208 م2 لإقامة مدرسة للتعليم الثانوي عليها.

وبحسب بيان اليوم الأحد، تضمن اللقاء أيضاً، التبرع بمبلغ 3 ملايين جنيه لهيئة الأبنية التعليمية للمساهمة في أعمال بناء المدرسة لخدمة أبناء قرية منيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس.

وشدد اللواء راشد، على رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الإنتهاء من أعمال إقامة المدرسة لتشغيلها لدعم الخدمات التعليمية بمركز ومدينة أبو النمرس، لافتاً إلى إن المحافظة تسعى جاهدة لإقامة مدارس جديدة على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن لحل مشكلة الكثافة الطلابية بالفصول.

وأكد المحافظ، أهمية مشاركة المجتمع المدني وكل المؤسسات والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في قطاعي التعليم والصحة من أجل تطوير البنية الأساسية معربا عن ترحيبه بالتعاون من أجل دعم المنظومة التعليمية بالمحافظة.

وأشار إلى أن التعليم هو قاطرة التنمية من أجل تغيير الأفكار والسلوكيات الخاطئة وبناء أجيال تستطيع أن تحمل راية المستقبل لبناء مجتمع متحضر ومتعلم.