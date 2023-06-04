وزير السياحة: نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح في عام 2028



كتب- نشأت علي:



استعرض أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة الدكتور محمود مسلم خطة ورؤية الوزارة عن السياحة في مصر.

وقال الوزير إن وزارة السياحة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح في عام 2028 وهو ما يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية بأنواعها لتصل إلى نصف مليون غرفة، حيث عدد الغرف الحالية 212 ألف غرفة لاستيعاب العدد الحالي من السياح وهو ما يتطلب استثمارات لا تقل عن 30 مليار جنيه بخلاف قيمة الأراضي.

وأضاف وزير السياحة في كلمته أمام اللجنة أن خطة وزارة السياحة تستهدف التركيز على 4 منتجات سياحية فقط توجه لها كل الموارد وهذه المنتجات هي: "سياحة العائلات، وسياحة الشواطئ، وسياحة المغامرات مثل السفاري والغوص، ثم سياحة الثقافة وتتضمن السياحة التاريخية وسياحة الآثار"، مشيرًا إلى التركيز على 18 دولة لاستهداف السياح منها من خلال البرامج السياحية إلى مصر".

وأشار الوزير إلى أنواع السياحة الأربعة منتجات كافية لجذب السياح بأعداد كبيرة وهذا لا يقلل من باقي أنواع المنتجات السياحية الأخرى مثل السياحة العلاجية أو سياحة المؤتمرات.



واستعرض الوزير جهود الدولة في تطوير المتاحف والآثار التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار بدعم 2 مليار جنيه من خزانة الدولة، مؤكدا أن إجمالي ما أنفق على نطوير المتاحف والآثار خلال العام الماضي بلغ 3 مليارات و200 مليون جنيه، حتى تنال المتاحف والآثار المصرية ما تستحقه من إنفاق واهتمام.



وأعلن الوزير زيادة أسعار التذاكر والبرامج للسياح بداية من مايو الماضي، بما يتواكب مع نسب التضخم مع عدم التعامل النقدي أو البنكنوت في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي.