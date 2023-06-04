الحديد ارتفع 107%.. أسعار مواد البناء والطن لـ40 ألف جنيه



كتب- محمد عبدالناصر:

أصدرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ممثلة في قطاع الإسكان والمرافق الإدارة المركزية لمواد البناء، نشرة أسعار مواد البناء، والتي أظهرت تغيرا كبيرا في الأسعار بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

سجل سعر طن الحديد 40 ألف و200 جنيه، بزيادة بلغت 107% عن العام الماضي، حيث سجل طن الحديد العام الماضي 19.4 ألف جنيه.

سجل سعر طن الأسمنت البورتلاندي 1900 جنيها، وتشهد أسعار الأسمنت استقرار خلال الشهرين الماضيين، لكن بلغت نسبة الارتفاع في الأسعار خلال الـ12 شهر الماضيين 52% حيث كان طن الأسمنت العام الماضي في نفس التوقيت 1250 جنيها.

وسجل سعر الـ1000 طوبة من الطوب الأسمنتى المصمت 1500 جنيه بزيادة بلغت 18% عن مايو 2022 والذي كان 1100 جنيه.

وارتفع سعر الـ1000 طوبة من نوع بلوك الطفلي 420 جنيها خلال 2023، حيث سجل الـ 1000 طوبة 6 آلاف و200 جنيها، فيما كان السعر في بداية العام 4330 جنيه.

ووصل سعر متر الرمل لـ95 جنيها، بزيادة 11.8% عن العام الماضي والذي سجل المتر 85 جنيها.