وزير السياحة والآثار: الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف الآثار خاصة الإسلامية

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف الآثار خاصة الآثار الإسلامية، موجها الشكر للمجلس الأعلى للآثار للقيام بترميم مسجد "الظاهر بيبرس"، ومرحبا بالكازاخستانيين في مصر لزيارة هذا الصرح.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ورئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني مولين اشيباييف، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام اليوم الأحد مسجد "الظاهر بيبرس" عقب ترميمه وتطويره.

وأضاف عيسى أن مسجد "الظاهر بيبرس" يحظى بأهمية تاريخية وسياحية دينية وأثرية، موجها الشكر لكل من ساهم في ترميم هذا الجامع العريق، كما وجه الشكر لكل من وزارة الأوقاف وشركة "المقاولون العرب" على ما قاموا به من مجهودات حثيثة وتعاونهم المثمر لافتتاح هذا المسجد الذي يمثل الأيقونة للحضارة الإسلامية ورمز الصداقة بين الشعبين المصري والكازاخستاني. ​