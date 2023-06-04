الأهلي والوداد.. مصدر لـ"مصراوي": 18 كاميرا تنقل المباراة

كتب- إسلام لطفي:

كشف مصدر بالتلفزيون المصري، الاستعدادات الخاصة بنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تذاع الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، إن المباراة تُبث عبر قناة "تايم سبورت" الأرضية عن طريق الوحدة 4k باستخدام 18 كاميرا، علاوة على تصوير المؤتمر الصحفي بعد انتهاء المباراة أيضًا.

وأوضح أن الكاميرات الـ18 المخصَّصة لتصوير المباراة، تُوزَّع حسب الخطة التي حدَّدها الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى وجود مندوب من الاتحاد مع طاقم الإخراج.

وأضاف أن التليفزيون عقد العديد من الاجتماعات الخاصة بنقل هذه المباراة، منذ أسبوع، الذي شهد أيضًا تنسيقًا كاملًا مع الكاف، مؤكدًا تخصيص طقم مخرجين للمباراة وليس مجرد مخرج واحد.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بتوفير جميع إمكانيات الهيئة لنقل المباراة بأفضل صورة، حتى تكون صورة مصر مشرفة أمام العالم أجمع.

ولفت إلى أنَّ نائلة فاروق، رئيسة التليفزيون المصري، اجتمعت بمحمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية في التلفزيون، للاطلاع على خطة توزيع الكاميرات في الملعب بعد التنسيق مع الكاف لأنها مباراة إفريقية، علاوة على الاجتماع بالمصورين وطاقم الإخراج.

وأضاف أن إدارة التلفزيون المصري، أصدرت توجيهات بنقل المباراة بشكل حيادي ورفع شعار "لا للتعصب".​