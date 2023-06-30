إعلان

BBC

"حماك ومنحك ما تحتاجه".. آخر ما كتبه المخرج إيهاب أبوزيد قبل رحيله

02:35 ص الجمعة 30 يونيو 2023

إيهاب أبو زيد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - مصراوي:

توفي منذ قليل المخرج الكبير إيهاب أبوزيد، رئيس شبكة تليفزيون النهار.

وكان آخر ما كتبه المخرج الكبير: "ستدرك مع الأيام أنه حماك ومنحك ما تحتاجه ليستقيم حالك.. الحمدلله".

ولم تعلن أسرة الفقيد موعد أو مكان جنازته بعد.

تولى "أبو زيد" مناصب عدة، حيث عمل رئيسا لقناة المحور، ثم مديرًا تنفيذيًا لقناة DMC، ومديرًا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

سوق مصراوى

إيهاب أبوزيد رئيس شبكة تليفزيون النهار

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بداية من 1 يوليو.. ننشر تفاصيل التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد