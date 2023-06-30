"حماك ومنحك ما تحتاجه".. آخر ما كتبه المخرج إيهاب أبوزيد قبل رحيله

كتب - مصراوي:

توفي منذ قليل المخرج الكبير إيهاب أبوزيد، رئيس شبكة تليفزيون النهار.

وكان آخر ما كتبه المخرج الكبير: "ستدرك مع الأيام أنه حماك ومنحك ما تحتاجه ليستقيم حالك.. الحمدلله".



ولم تعلن أسرة الفقيد موعد أو مكان جنازته بعد.

تولى "أبو زيد" مناصب عدة، حيث عمل رئيسا لقناة المحور، ثم مديرًا تنفيذيًا لقناة DMC، ومديرًا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.