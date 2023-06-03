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BBC

الأرصاد: موجة أتربة شديدة بداية من هذا اليوم

09:10 م السبت 03 يونيو 2023
  • عرض 6 صورة
    منخفض خماسيني يضرب مصر
  • عرض 6 صورة
    منخفض خماسيني
  • عرض 6 صورة
    منخفض خماسيني يضرب مصر
  • عرض 6 صورة
    منخفض خماسيني يضرب مصر
  • عرض 6 صورة
    منخفض خماسيني يضرب مصر
  • عرض 6 صورة
    منخفض خماسيني يضرب مصر
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(مصراوي):

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع تعرض البلاد نهاية الأسبوع الجاري للأتربة شديدة، بسب منخفض خماسيني، يصاحب ذلك رياح هابطة تسبب هذه الأتربة.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج "صالة التحرير"، عبر قناة صدى البلد، أن فصل الربيع ينتهي 21 يونيو الجاري، على أن يبدأ فصل الصيف 21 يونيو الجاري، متابعة أن البلاد شهدت بدءا من اليوم انخفاضا في درجات الحرارة بعد موجة حارة الساعات الماضية.

ولفتت إلى أن الأيام المقبلة تشهد طقسا معتدلا في الصباح، مبينة أن درجات الحرارة تصل من 33 إلى 34 درجة مئوية خلاف الأيام الماضية التي تخطت الـ 40 درجة مئوية.

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منخفض خماسيني درجات الحرارة الإعلامية عزة مصطفى الأتربة هيئة الأرصاد الجوية مركز الاستشعار عن بعد

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