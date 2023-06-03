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رئيس "مصر الوسطى" للكهرباء: انتظام الشحن بجميع هندسات الشركة

03:25 م السبت 03 يونيو 2023
رئيس "مصر الوسطى" للكهرباء: انتظام الشحن بجميع هندسات الشركة

المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى

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كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء انتظام عمليات الشحن بجميع الهندسات التابعة للشركة، مؤكدا أن الشحن بالهندسات والخارجي يعمل بصورة طبيعية ولا توجد أي مشاكل حالية.

وأكد شمعة، في تصريحات لمصراوى، السبت، أن الشركة المسئولة عن نظام الشحن انتهت من بعض الإجراءات التي تستهدف تحسين مستوى الأداء، إضافة إلى انتهاء إحدى شركات العدادات الموردة للشركة من وقف بعض التقارير الثقيلة على السيرفر والذي كان يصعب من انتظام واستقرار شحن كروت العدادات الشحن.

وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ بعض الأعمال اللازمة للحفاظ على استمرارية الخدمة ومعالجة أي صعوبات أو شكاوى تواجه أي مواطن.

سوق مصراوى

رأفت شمعة كهرباء مصر الوسطى شحن الكهرباء

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