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حددتها "الصحة".. سلوكيات صحية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

03:30 ص السبت 03 يونيو 2023
حددتها "الصحة".. سلوكيات صحية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

سرطان الثدي

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كتب- إسلام لطفي:

حدَّدت وزارة الصحة السلوكيات الصحية التي تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، والتي تمثلت في الرضاعة الطبيعية المطولة.

وأضافت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن النشاط البدني المنتظم من بين هذه السلوكيات أيضًا، علاوة على التحكم في الوزن وتجنب التعرض لدخان التبغ.

وأشارت إلى ضرورة تفادي استخدام الهرمونات لفترة مطولة وتجنب التعرض المفرط للإشعاع.

وتعتمد وزارة الصحة على نشر النصائح المهمة للمرضى ومتابعيها على صفحتها الرسمية على "فيس بوك" لتجنب الأمراض وأخذ الحيطة والحذر من العادات التي قد تؤدي إلى مشكلات صحية.

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