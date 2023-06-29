هل تختلف تعريفة المحاسبة لعداد الكهرباء الكودي والقانوني؟

كتب- محمد صلاح:

يتساءل عدد كبير من المواطنين خاصة مستخدمي عدادات الكهرباء مسبقة الدفع "المخالفين" ممن تقدموا بطلبات لتركيب تلك العدادات للمباني المخالفة عبر المنصة الموحدة للكهرباء، عن سبب اختلاف تعريفة الحساب للعداد الكودي عن العداد القانوني.

وردا على هذه التساؤلات، أوضح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عدم وجود أي اختلاف في سعر المحاسبة بين العدادين.

وأكد المصدر، لمصراوي، أن العدادات الكودية تقوم باحتساب الاستهلاك بالتعريفة العادية طبقا لطبيعة الاستهلاك ووصف النشاط مثل العداد القانوني.

وأوضح المصدر أن العداد الكودي لا يعتبر سند ملكية أو حيازة كما أنه غير مخصص باسم المتقدم وإنما برقم كودي فقط.

وأضاف أنه بالنسبة للعداد الكودي، يتم تقديم طلب الحصول عليه حال مخالفة المبنى لشروط الترخيص والبناء مثل البناء على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للمواطن وحمايته من محاضر سرقة التيار من ناحية وتحصيل مستحقات الدولة من ناحية أخرى.

https://eservices.eehc.gov.eg/